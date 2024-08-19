Кількість заброньованих від мобілізації наблизилася до мільйона осіб - Міноборони

Наразі близько 930 000 військовозобов'язаних українців заброньовані від мобілізації, а вже за тиждень ця кількість перетне межу в 1 млн.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", пише Forbes Ukraine.

Крім того, Гаврилюк підкреслив, що нормальна побудова захисту держави - це коли одні воюють, а інші працюють на оборону.

За його словами, економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють у три зміни".

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Водночас іноземна підтримка не збільшується і збільшуватися не буде, вважає заступник міністра.

Нагадаємо:

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників — уряд ухвалив зміни до постанови.

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Кабмін вніс зміни, згідно з якими підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал "Дія".

Через портал "Дія" підприємства вже забронювали близько 160 тисяч працівників.

Економічна правда.