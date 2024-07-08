Новости 8 июля: помощь "Охматдету", отмена "дня без отключений" 

О разрушенном "Охматдете": В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие.

Бизнес, государственные компании, банки включились в помощь "Охматдету". В частности, "Укрзализныця" предоставит приют на лаунж-зонах вокзала и отвезет, куда нужно все семьи, которые находились в "Охматдете", ПриватБанк выделяет 3 млн грн на закупку оборудования и медикаментов, UNITED24 и monobank запустили сбор на 100 миллионов грн.

Об электроэнергии: Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления энергетики отменили "день без отключений" для областей Украины.

Во вторник 9 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны работает над тем, чтобы польские угольные электростанции производили энергию для нужд Украины.

О подстанциях: В Киеве в результате российской атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Об оборонных закупках: Правительство на время военного положения разрешило не публиковать информацию о закупках на нужды обороны, а также не объявлять расположение предприятий-поставщиков.

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Сбить шахед за 500 гривен. Мировая гонка вооружений переходит к боевым лазерам

Дорогим противовоздушным системам нашелся дешевый и технологичный ответ - лазеры. Они уже даже прошли боевое крещение шахедами. Правда, не в Украине.

Экономическая правда