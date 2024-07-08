У Польщі працюють над тим, щоб виробляти електроенергію для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок під час візиту до Варшави президента України Володимира Зеленського.

"На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну", – сказав Туск.

Він визнав, що це не розв'яже проблеми України повністю (тому, що існують фізичні обмеження для постачання електроенергії в Україну), але "принаймні частково може допомогти Україні пережити важку зиму".

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З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда