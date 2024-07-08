ДТЕК: росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва

У Києві внаслідок російської атаки повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", - йдеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.

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Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

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Економічна правда.