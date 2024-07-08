ПриватБанк допоможе у відновленні зруйнованої від ворожої атаки дитячої лікарні "Охматдит"
ПриватБанк та його корпоративний благодійний фонд "Допомагати просто!" долучилися до провідних бізнесів, які вирішили допомогти швидкому відновленню дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, що 8 липня постраждала внаслідок ворожої ракетної атаки.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як йдеться в повідомленні, банк виділяє 3 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для відновлення роботи зруйнованого корпусу лікарні, а також закупівлі необхідних медикаментів та медичних матеріалів.
Нагадаємо:
Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.
"Укрзалізниця" надасть прихисток на лаунж-зонах вокзалу та відвезе, куди потрібно усі родини, які перебували в "Охматдиті", якщо є така потреба.
Економічна правда