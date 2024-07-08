УЗ прихистить та забезпечить залізничним транспортом родини, які перебували в "Охматдиті"

"Укрзалізниця" надасть прихисток на лаунж-зонах вокзалу та відвезе, куди потрібно усі родини, які перебували в "Охматдиті", якщо є така потреба.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Багато пацієнтів та родин, які перебували в "Охматдиті", — приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і УЗ прихистить та відвезе куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця забере автівкою або мікроавтобусом там, де потрібно (якщо потрібне медичне транспортування, треба повідомити окремо), розмістить і нагодує в лаунж-зоні на вокзалі та відправить зручним потягом, якщо потрібно додому чи на лікування в інше місце.⠀

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Черговий контактний номер (24/7): +38 099 425 64 52.

"Друзі та партнери УЗ з World Central Kitchen вже на місці — забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо:

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Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

Економічна правда.