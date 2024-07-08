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UNITED24 і monobank запустили збір на 100 мільйонів на підтримку "Охматдиту"

Понеділок, 8 липня 2024, 19:20 - Віктор Волокіта

Ініціатива UNITED24 спільно з monobank запустила збір на 100 млн грн для відновлення і підтримки Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомила пресслужба UNITED24, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Наше завдання - допомогти "Охматдиту" відновитися. Щоб знову рятувати дітей. Давати надію. Повертати до життя", - повідомляється в офіційному телеграм-каналі ініціативи.

Наразі зібрано вже понад 12,6 млн грн, зокрема, на заклик UNITED24 і monobank відгукнулися мережа мультимаркетів "Аврора" (5 млн грн), мережа "Сільпо" (1 млн грн), Varus (1 млн грн).

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Нагадаємо:

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. 

"Укрзалізниця" надасть прихисток на лаунж-зонах вокзалу та відвезе, куди потрібно усі родини, які перебували в "Охматдиті", якщо є така потреба.

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ПриватБанк та його корпоративний благодійний фонд "Допомагати просто!" долучилися до провідних бізнесів, які вирішили допомогти швидкому відновленню дитячої лікарні "Охматдит" у Києві

Економічна правда 

Охматдит війна бізнес
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