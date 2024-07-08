Енергетики скасували "день без відключень" для областей України

З 9 по 24 липня НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Раніше планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів задля вимірювання фактичного рівня споживання областей. Це було потрібно, щоб скорегувати розподіл електроенергії й краще підготуватися до опалювального сезону.

Причина скасування, як зазначається, - значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

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Раніше, з 9 по 24 липня в усіх областях планували змінити графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не повинно було бути обмежень.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

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Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда