Новости 22 июля: реструктуризация внешнего долга, пустые автосалоны
О долге: Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций о комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.
Стоимость украинских еврооблигаций, которые торгуются на западных биржах, выросла на 13-20% после новостей о том, что правительство достигло соглашения с кредиторами о реструктуризации.
Об авто: Инициатива правительства о введении 15% военного сбора при покупке нового авто вызвала небывалый ажиотаж на авторынке. 19 июля и первую половину 20 июля из автосалонов покупатели выкупили все автомобили, автосалоны пустые.
Об "Охматдет": Благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство" объявил тендер на ремонт фасада и внутренней отделки больницы, пострадавшей в результате российской ракетной атаки 8 июля.
Об акцизах на горючее: В налоговом комитете парламента создали рабочую группу, которая должна разработать законопроект по снижению акцизов на топливо для сельхозтехники.
О санкциях Украины против "Лукойла": Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.
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