У Раді розроблять законопроєкт про зменшення акцизів на пальне для аграріїв 

У податковому комітеті парламенту створили робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради.

Згідно з повідомленням, експерти Всеукраїнської Аграрної Ради увійдуть до складу цієї робочої групи, яку очолить народний депутат Олександр Ковальчук.

"Разом із депутатами, представниками уряду, податковою, іншими експертами та аграріями працюватимуть над правовими механізмами застосування понижувального коефіцієнта на рівні 0,5 до ставок акцизного податку на важкі дистиляти (газойли), призначені для використання сільськогосподарськими виробниками", - зазначили у пресслужбі.

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Там також додали, що протягом наступних трьох місяців робоча група має підготувати відповідний законопроєкт та подати його на розгляд Верховної Ради України.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

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Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Економічна правда