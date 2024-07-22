Санкції України проти "Лукойла": Фіцо й Сійярто погрожують припиненням постачання пального і електрики
Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти "Лукойл" до Східної Європи.
Про це пише Bloomberg.
Будапешт і Братислава готові подати на Україну до суду, щоб вирішити це питання за відсутності угоди, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок.
"Минулого місяця Київ посилив санкції проти "Лукойла", фактично заборонивши компанії використовувати Україну як транзитну країну для своєї нафти.
Енергетика розглядається як потенційний важіль впливу на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово намагався накласти вето або послабити санкції ЄС проти Росії. Угорщина та Словаччина отримали винятки з енергетичних санкцій ЄС", - нагадує агентство.
За словами Сійярто, Угорщина домагається так званих консультацій, під час яких Європейська комісія має три дні, щоб знайти рішення від імені постраждалих країн-членів ЄС. Якщо виконавча влада ЄС не впорається, Угорщина і Словаччина звернуться до арбітражного суду, щоб він виніс рішення з цього питання, сказав він, додавши, що вважає дії України порушенням угоди про асоціацію з 27 країнами-членами блоку.
"Угорщина і Словаччина ініціювали консультації в арбітражному суді через часткову заборону Україною транзиту сирої нафти", - сказав Сійярто журналістам. За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який приєднався до засідання ЄС по відеозв'язку, заперечив, що Київ несе відповідальність за зупинку поставок "Лукойлу".
За словами Сійярто, Угорщина хоче, щоб поставки "Лукойлу" відновилися якнайшвидше, щоб не завдати шкоди економіці країни. За його словами, Угорщина отримує від "Лукойлу" близько 2 мільйонів тонн нафти на рік, що становить третину її загального імпорту, в той час як Словаччина отримує близько 2,5 мільйонів тонн, що еквівалентно 45% її імпорту.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо попередив, що українські санкції проти "Лукойлу" можуть поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива в Україну.
Сійярто також заявив, що Угорщина є великим експортером електроенергії в Україну.
"Це рішення є неприйнятним і незрозумілим з боку країни, яка прагне приєднатися до ЄС, особливо з урахуванням імпорту Україною електрики з Угорщини"", - сказав він.
Нагадаємо:
"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.
Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.
Економічна правда