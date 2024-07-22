Санкції України проти "Лукойла": Фіцо й Сійярто погрожують припиненням постачання пального і електрики

Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти "Лукойл" до Східної Європи.

Про це пише Bloomberg.

Будапешт і Братислава готові подати на Україну до суду, щоб вирішити це питання за відсутності угоди, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок.

"Минулого місяця Київ посилив санкції проти "Лукойла", фактично заборонивши компанії використовувати Україну як транзитну країну для своєї нафти.

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Енергетика розглядається як потенційний важіль впливу на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово намагався накласти вето або послабити санкції ЄС проти Росії. Угорщина та Словаччина отримали винятки з енергетичних санкцій ЄС", - нагадує агентство.

За словами Сійярто, Угорщина домагається так званих консультацій, під час яких Європейська комісія має три дні, щоб знайти рішення від імені постраждалих країн-членів ЄС. Якщо виконавча влада ЄС не впорається, Угорщина і Словаччина звернуться до арбітражного суду, щоб він виніс рішення з цього питання, сказав він, додавши, що вважає дії України порушенням угоди про асоціацію з 27 країнами-членами блоку.

"Угорщина і Словаччина ініціювали консультації в арбітражному суді через часткову заборону Україною транзиту сирої нафти", - сказав Сійярто журналістам. За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який приєднався до засідання ЄС по відеозв'язку, заперечив, що Київ несе відповідальність за зупинку поставок "Лукойлу".

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За словами Сійярто, Угорщина хоче, щоб поставки "Лукойлу" відновилися якнайшвидше, щоб не завдати шкоди економіці країни. За його словами, Угорщина отримує від "Лукойлу" близько 2 мільйонів тонн нафти на рік, що становить третину її загального імпорту, в той час як Словаччина отримує близько 2,5 мільйонів тонн, що еквівалентно 45% її імпорту.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо попередив, що українські санкції проти "Лукойлу" можуть поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива в Україну.

Сійярто також заявив, що Угорщина є великим експортером електроенергії в Україну.

"Це рішення є неприйнятним і незрозумілим з боку країни, яка прагне приєднатися до ЄС, особливо з урахуванням імпорту Україною електрики з Угорщини"", - сказав він.

Нагадаємо:

"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.

Економічна правда