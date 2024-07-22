Українські євробонди зросли після новин про реструктуризацію боргу

Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13-20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.

Про це свідчить дані платформи Bloomberg, які ЕП надав аналітик групи ICU Михайло Демків.

Ціни на українські євробонди. Bloomberg/Надано Михайлом Демківим

Так, на 12:00 за київським часом облігації у євро з погашенням у 2028 році зросли на 17.55%, до 32,60% від номінальної вартості, у 2032 році - на 20,45%, до 30,71%.

Облігації у доларах з погашенням у 2024 році подорожчали на 14,49%, до 36,18%. З погашенням у 2025 році - на 16,96%, до 36,67%.

Реклама:

Найбільше додали до номінальної вартості "довгі" папери з погашенням у 2031 та 2035 році - плюс 18,88% та 19,77% відповідно.

На противагу євробондам, варанти відреагували незначним зростанням на 5,8% – ці папери не включені в угоду щодо реструктуризації. У серпні Україна має заплатити $210 мільйонів власникам ВВП-варантів.

Довідка. Варант – це похідний цінний папір (дериватив), тобто біржовий контракт. Реклама: Стандартні варанти широко використовують на фондовому ринку. Ці інструменти дають право їх власнику купити акції компанії за наперед обумовленою ціною в майбутньому. У сфері державного боргу у варанти вкладають дещо інший зміст. Вони є гарантіями уряду країни, що передбачають виплати власнику цих інструментів залежно від певних показників національної економіки. Варанти в Україні були випущені у 2015 році, вони прив’язані до зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Читайте також: Україна на межі дефолту. Чи зможе уряд реструктуризувати борги

Нагадаємо:

Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.

Деякі власники ВВП-варантів України почали ідентифікувати один одного з метою створення групи для представлення своїх інтересів у реструктуризації суверенного боргу.

За думками економістів, навіть якщо Україні не вдасться реструктуризувати борг до серпня, то ймовірним варіантом погодження з кредиторами буде мораторій за виплатами, а не дефолт.

Раніше повідомлялося, що Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.

Економічна правда.