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"Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару

Понеділок, 22 липня 2024, 15:10 - Віктор Волокіта

Благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" оголосив тендер на ремонт фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня. 

Про це повідомляється на сайті "Охматдиту".

"Шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим", - йдеться в повідомленні. 

Проєкт реалізовуватиметься за моделлю "Проєктуй-будуй", тобто підрядник має спроєктувати і виконати будівельні роботи.

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Переможець тендеру матиме десять днів на розробку та затвердження графіку робіт, а після підписання договору – 45 календарних днів на встановлення вікон та внутрішній ремонт приміщень і п'ять місяців на виконання фасадних робіт. 

Гарантія виконаних робіт – 10 років.

Нагадаємо:

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Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є загиблі і постраждалі. 

Економічна правда

Охматдит медицина війна Росія
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