Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу

Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредиторами, МВФ та офіційними кредиторами, ми досягли домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу", - заявив він.

Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки, підкреслив міністр.

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Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію країни.

Що це означає? Угода про реструктуризацію передбачає, що кредитори спишуть Україні 47% боргу за єврооблігаціями. Натомість, Україна запропонує нові єврооблігації: Бонди серії А – на 40% суми боргу з погашеннями у лютому 2029, 2024, 2035 та 2036 років. Виплати проценту за цими паперами будуть відбуватися вже з 1 серпня 2024 року. Розмір процента до 1 серпня 2025 року становитиме 1,75%, до 1 лютого 2026 року – 4,5%, до 1 серпня 2027 року – 6%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Проценти виплачуватимуть кожні пів року. Реклама: Бонди серії B – на 23% боргу з погашеннями у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 року. Виплати процентів до 1 лютого 2027 року здійснюватися не будуть, у серпні 2027-2033 років – 3%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Виплати будуть здійснюватися що півроку. У разі, якщо номінальний ВВП 2028 року відповідатиме прогнозу МВФ або перевищувати його, то у 2029 році Україна запропонує кредиторам додаткові євробонди серії В на суму до 12% від поточної вартості боргу.

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Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.

Деякі власники ВВП-варантів України почали ідентифікувати один одного з метою створення групи для представлення своїх інтересів у реструктуризації суверенного боргу.

Навіть якщо Україні не вдасться реструктуризувати борг до серпня, то ймовірним варіантом погодження з кредиторами буде мораторій за виплатами, а не дефолт.

Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.

Україна повідомила інвесторам, що все ще сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.

Економічна правда.