Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу
Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредиторами, МВФ та офіційними кредиторами, ми досягли домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу", - заявив він.
Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки, підкреслив міністр.
Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію країни.
Що це означає? Угода про реструктуризацію передбачає, що кредитори спишуть Україні 47% боргу за єврооблігаціями. Натомість, Україна запропонує нові єврооблігації:
Бонди серії А – на 40% суми боргу з погашеннями у лютому 2029, 2024, 2035 та 2036 років. Виплати проценту за цими паперами будуть відбуватися вже з 1 серпня 2024 року. Розмір процента до 1 серпня 2025 року становитиме 1,75%, до 1 лютого 2026 року – 4,5%, до 1 серпня 2027 року – 6%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Проценти виплачуватимуть кожні пів року.Реклама:
Бонди серії B – на 23% боргу з погашеннями у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 року. Виплати процентів до 1 лютого 2027 року здійснюватися не будуть, у серпні 2027-2033 років – 3%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Виплати будуть здійснюватися що півроку.
У разі, якщо номінальний ВВП 2028 року відповідатиме прогнозу МВФ або перевищувати його, то у 2029 році Україна запропонує кредиторам додаткові євробонди серії В на суму до 12% від поточної вартості боргу.
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Нагадаємо:
Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.
Деякі власники ВВП-варантів України почали ідентифікувати один одного з метою створення групи для представлення своїх інтересів у реструктуризації суверенного боргу.
Навіть якщо Україні не вдасться реструктуризувати борг до серпня, то ймовірним варіантом погодження з кредиторами буде мораторій за виплатами, а не дефолт.
Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.
Україна повідомила інвесторам, що все ще сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.
Економічна правда.