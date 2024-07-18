Новости 18 июля: реструктуризация долга, увеличение налогов, запреты выключения света

О свете: Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

"Укрэнерго" ослабило ограничения электроэнергии на пятницу

Об увеличении налогов: Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора.

О долге: После первого раунда, когда не было достигнуто соглашение, Украина проведет вторые переговоры по реструктуризации долга на 20 млрд долл.

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Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Об УЗ: Пассажиры "Укрзализныци" жалуются, что купить билеты на маршруты по популярным направлениям стало значительно труднее. В УЗ говорят, что причина этому - высокий спрос в пиковый сезон.

Об акцизах: Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

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Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Какие налоги собирается повысить правительство и кому придется заплатить больше, чтобы страна могла выстоять в войне против России?

В Житомире и Виннице меньше отключений света чем в остальных городах. Как им это удалось?

"Зеленая" энергетика изменила статус спасительницы природы на способ выживания общин. Как финансировать и лоббировать установление местной генерации?

Экономическая правда