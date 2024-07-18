Новости 18 июля: реструктуризация долга, увеличение налогов, запреты выключения света
О свете: Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.
"Укрэнерго" ослабило ограничения электроэнергии на пятницу
Об увеличении налогов: Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора.
О долге: После первого раунда, когда не было достигнуто соглашение, Украина проведет вторые переговоры по реструктуризации долга на 20 млрд долл.
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.
Об УЗ: Пассажиры "Укрзализныци" жалуются, что купить билеты на маршруты по популярным направлениям стало значительно труднее. В УЗ говорят, что причина этому - высокий спрос в пиковый сезон.
Об акцизах: Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.
Эксклюзивы ЭП
Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут
Какие налоги собирается повысить правительство и кому придется заплатить больше, чтобы страна могла выстоять в войне против России?
В Житомире и Виннице меньше отключений света чем в остальных городах. Как им это удалось?
"Зеленая" энергетика изменила статус спасительницы природы на способ выживания общин. Как финансировать и лоббировать установление местной генерации?
Экономическая правда