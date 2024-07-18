Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне

Ярослав Железняк

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв законопроект 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо", - написав він, додавши, що "За" проголосували 231 депутат.

Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Реклама:

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Як буде збільшуватися акциз на різні види палива Железняк

Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на 4 роки, - до 2028 року.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.

Реклама:

Раніше Железняк повідомляв, що закон має набути чинності з 1 вересня 2024.

Економічна правда.