Купити квитки на потяг стало важче: в "Укрзалізниці" пояснили причину

Пасажири "Укрзалізниці" скаржаться, що купити квитки на маршрути за популярними напрямками стало значно важче. В УЗ кажуть, що причина цьому – високий попит у піковий сезон.

Про це розповіли в "Укрзалізниці" у коментарі ЕП.

"Зараз "Укрзалізниця", як і щороку, проходить піковий сезон літніх пасажирських перевезень. Рекордне навантаження, щоправда, має і зворотний бік: онлайн-сервіси "Укрзалізниці" "підвисають" у пікові години, адже увімкнено додаткові безпекові алгоритми", – пояснили у пресслужбі перевізника.

Там також пояснили, що високий попит особливо відчувається вранці, коли відкривають продажі квитків на новий день. До прикладу, о 8 ранку "Укрзалізниця" має 600+ запитів на секунду щодо пошуку квитків, і до 10 тисяч активних сесій. Ба більше, за останній тиждень продаж квитків через застосунок та новий сайт сягнув позначки у 48%.

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"Такий попит ускладнює придбання квитків, тому ми, щоб стабілізувати наші внутрішні системи, змінили правила виходу в продаж квитків на міжнародні рейси – це дало нам можливість розвести навантаження на систему та спростити доступ до квитків", – пояснили в УЗ.

З 4 липня онлайн-продажі стартують таким чином:

польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) – старт продажів о 09:00, глибина – 20 діб до дати відправлення;

словацький та австрійський напрями – о 08:00, глибина 20 діб;

молдавський напрям – о 08:00, глибина 30 діб.

Раніше онлайн-продажі і на міжнародні, і на внутрішні рейси розпочиналися о 8 ранку.

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Усі продажі стартують одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку. Крім цього, УЗ перевела продаж квитків на міжнародній рейси на новий сайт, тож на старому сайті вони стали недоступними.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповідав, що під час літніх канікул особливо популярними стають групові перевезення дітей. Тож, інші пасажири можуть просто не встигнути викупити квитки, якщо не робити цього зарання.

Він зазначив, що лише за червень УЗ перевезла вже понад 100 тис дітей. Переважно це діти з прифронтових територій, які їдуть в табори, до прикладу, в Карпати. 100 тис пасажирів – це приблизно 2 тис плацкартних вагонів, уточнив Перцовський.

"Ми все одно тішимося такій готовності подорожувати, адже щодня викуповується понад 100 тисяч квитків – високий попит і стабільна пропозиція, звісно, штовхають пасажирів до більш раннього планування поїздок, адже день в день квитків на популярні напрямки практично не залишається. Це справедливо для всіх напрямків – як внутрішніх, так і міжнародних", – наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

З 8 липня військовослужбовці можуть бронювати квитки для термінових поїздок від 5 діб до відправлення, до безпосередньо дня відправлення.

Окрім цього, "Укрзалізниця" розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить гарантовано покривати більшу частину потреби в квитках для термінових відряджень з або до прифронтових регіонів.