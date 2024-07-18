"Укренерго" послабило обмеження електроенергії на п'ятницю

У п'ятницю 19 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"19 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Так, з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

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Найбільші обмеження будуть застосовувати З 9:00 до 23:00 обленерго - три черги відключень одночасно, що менше, ніж у четвер (з 08:00 до 22:00 діяло 4 черги).

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Реклама: Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Нагадаємо:

Через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 у четвер застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.

На Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.

Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Зниження навантаження на енергосистему і, відповідно, стабілізація її роботи очікуються найближчим часом, коли спаде спека.

Економічна правда.