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Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з РФ і Білоруссю

Четвер, 18 липня 2024, 15:26 - Артур Крижний

Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони", - заявив він.

Крім того, Шмигаль повідомив, що уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

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Нагадаємо:

Через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.

У четвер 18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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