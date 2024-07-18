Уряд готує великий пакет збільшення податків

Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.

Детальніше про це читайте у тексті ЕП.

Основні зміни, які пропонуються:

Підвищення військового збору: Для фізичних осіб – до 5% від доходів. Для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) – 1% від доходу. Для ФОП на єдиному податку першої, другої, четвертої групи – 5%. Для ФОП на єдиному податку третьої групи - 1%.

Інші податки та збори: 5% військовий збір при купівлі банківських металів. 30% військовий збір на продаж ювелірних виробів. 15% військовий збір при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю). 5% військовий збір при продажу нерухомості (для фізосіб, які продали один об'єкт за рік). 5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку. Щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток для продавців пального (у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу). Специфічна ставка акцизного податку на напої (0, 1 євро за літр).



Важливо: Ці норми ще не прийняті.

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Увесь цей комплекс методів допоможе залучити додаткові 140 мільярдів гривень до бюджету.

Детальніше у тексті: Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

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Війна за новими ставками. Який ефект дасть підвищення податків

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

В Україні не залишилося хороших рішень для фінансування Сил оборони.

У фінансовому комітеті Ради найближчим часом очікують від уряду пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.

Економічна правда.