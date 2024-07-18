Рада дозволила Кабміну призупинити виплати за зовнішнім боргом до жовтня
Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Рада прийняла одразу в двох читаннях #111396 законопроект щодо реструктуризації боргу", - повідомив він, додавши, що "За" проголосували 231 депутат.
Законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.
Також уряду дозволено взяти державний борг у "Укравтодора" (700 млн $ + відсотки). Самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній "Укравтодор") не зможе зробити, зазначив Железняк.
Читайте також: Україна на межі дефолту. Чи зможе уряд реструктуризувати борги
Нагадаємо:
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.
Деякі власники ВВП-варантів України почали ідентифікувати один одного з метою створення групи для представлення своїх інтересів у реструктуризації суверенного боргу.
Навіть якщо Україні не вдасться реструктуризувати борг до серпня, то ймовірним варіантом погодження з кредиторами буде мораторій за виплатами, а не дефолт.
Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.
Україна повідомила інвесторам, що все ще сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.
Економічна правда.