Новости 16 июля: энергетическое оборудование без пошлины и НДС, проблемы "Украинской брони"

О графиках света: На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование - энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.

В среду в отдельные часы будут отключать до 70% потребителей одновременно.

О бизнесе: Украинский бизнес ожидает замедления деловой активности, прогнозирует улучшение инфляционной и ухудшение курсовой динамики.

За первое полугодие 2024 года украинцы открыли более 148 тысяч ФЛП, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Открытие компаний выросло на 5,6%.

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Об энергетике: Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.

О БЭБ и "Украинской брони": БЭБ заблокировало работу производителя бронежилетов "Украинская броня" из-за подозрения в неуплате налогов. При этом поставщики, которые могут производить бронежилеты, не в состоянии полностью покрыть спрос.

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