Глобальне потепління чи тимчасова аномалія? Як змінилася температура в Києві за 100 років

Учені стверджують, що 2024-й може стати для світу найтеплішим роком за всю історію температурних спостережень, перевершивши рекорд 2023-го.

Україна в цьому році – на відміну від минулого – у світовому "температурному тренді". На прикладі Києва це означає те, що за першу половину липня були встановлені десять рекордів, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Наприклад, 12 липня середньодобова температура повітря становила 28,7 градуса Цельсія, що на 1,4 градуса вище попереднього рекорду 1959 року, і на 7,5 градуса за кліматичну норму. Максимальна ж температура повітря в столиці в цей день досягнула 35,4 градуса Цельсія, що на 1,3 градуса вище попереднього рекордного показника 1936 року.

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Проте, якщо дивитись не на добові показники максимумів, а на високу температуру повітря, яка тримається впродовж тривалого проміжку часу, наприклад останні 28 днів, то рекордним вважається друга половина літа 2010 року. Тоді це явище навіть охрестили "аномальною спекою у Європі", але цьогорічне літо ще має всі шанси його перевершити.

Все б нічого, але висока температура створює декілька проблем. Через аномальну спеку частіше трапляються аварії в енергомережах. За даними "Укренерго", вже знеструмлені майже півтисячі населених пунктів в шести областях.

Крім того, спостерігається рекордне споживання електроенергії через роботу кондиціонерів, які, за даними гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленко, в липні лише в одному Києві давали навантаження у 350 мВт на годину.

Наскільки це критично для енергосистеми? За даними ДТЕК, кожні додаткові пʼять градусів спеки вимагають генерації для столиці додаткових 90-130 мВт на годину. За підрахунками ЕП, це становить додатково близько 10-15% середньогодинного споживання протягом року (у 2019 році Київ спожив близько 10 млрд кВт-год), тому "Укренерго" зараз задіює більш жорсткі, ніж зазвичай, обмеження у всіх регіонах.

Збільшення споживання електроенергії влітку, схоже, є довготривалим трендом.

Світовий банк вважає Україну дуже вразливою до змін клімату. Дослідження 2018 року під керівництвом кліматолога Гілке Бек використало прогнозовані дані кліматичних моделей разом з класифікацією Кеппена (на кліматичні зони), щоб дати уявлення про те, як світ може виглядати та відчувати себе у 2070 році.

За цими прогнозами більшість території України перейде від помірного в бік посушливого клімату. Це означає більш теплі зими і більш спекотне літо.

Якщо подивитися на максимальні середні температури в Києві за останні 100 років, то можна чітко побачити цей зсув.

У середньому в липні 2024 року як середньодобова, так і максимальна температура в Києві вже вищі за середні значення у 1920-2000 роках – приблизно на 5-6 градусів Цельсія. Водночас в грудні-лютому середньодобова температура менше прохолодна (вища) на 4,5 градуса.