На енергооб'єкті вийшло з ладу обладнання: у 7 областях аварійні відключення світла

На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання - енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

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"О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - додали у пресслужбі.

Довідка. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Чотири черги означає обмеження до 70% споживачів у кожній області. Водночас три черги, - для половини споживачів. Реклама:

Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.