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Обладнання для енергетики можна буде ввозити без податків та мит: рішення Ради

Вівторок, 16 липня 2024, 14:32 - Олексій Артемчук

Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що Верховна Рада прийняла законопроєкти скасування мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики, а саме:

  • електрогенераторне обладнання;
  • обладнання для вітро та сонячної генерації;
  • акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Обрім цього від мита та ПДВ звільняється імпорт обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та обладнання для протимінної діяльності.

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Нагадаємо:

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

ПДВ Рада мита електроенергія імпорт
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