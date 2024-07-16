Обладнання для енергетики можна буде ввозити без податків та мит: рішення Ради
Вівторок, 16 липня 2024, 14:32 -
Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що Верховна Рада прийняла законопроєкти скасування мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики, а саме:
- електрогенераторне обладнання;
- обладнання для вітро та сонячної генерації;
- акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).
Обрім цього від мита та ПДВ звільняється імпорт обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та обладнання для протимінної діяльності.
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Нагадаємо:
Уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.
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