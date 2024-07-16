Обладнання для енергетики можна буде ввозити без податків та мит: рішення Ради

Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що Верховна Рада прийняла законопроєкти скасування мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики, а саме:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Обрім цього від мита та ПДВ звільняється імпорт обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та обладнання для протимінної діяльності.

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Нагадаємо:

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.