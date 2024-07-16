За пів року відкриття ФОПів в Україні зросло на 11%, компаній - на 5,6%

За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє YouControl.Market.

Як йдеться в повідомленні, найбільше фізичних осіб зареєструвалося підприємцями у Києві – майже 20,5 тисяч.

Серед обласних центрів найбільше нових фізичних осіб-підприємців зареєстровано у Харкові – 6,3 тисяч, Дніпрі – 5,9 тисяч та Одесі – 5,2 тисяч.

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Водночас, як зазначають в повідомленні, у червні 2024 року, приріст реєстрації ФОПів у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року склав -30%. У всіх регіонах України приріст реєстрацій був від'ємним.

Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОП належать жінкам, а 40,2% – зареєстрували чоловіки.

Найбільше ФОПів було зареєстровано в секторах роздрібної торгівлі – понад 40 тисяч, інформаційних технологій – 19,6 тисяч, та інших послуг – 18,8 тисяч.

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Освітній сектор став лідером за приростом нових ФОПів: у 2024 році українці відкрили на 45,5% (5,3 тисяч) більше ФОПів у цій сфері, ніж у 2023 році.

Відкриття компаній зросло на 5,6% за перше півріччя 2024 року порівняно з січнем-червнем 2023 року.

Так, в Україні зареєстрували майже 13,2 тисячі нових компаній. Лідерами за кількістю новозареєстрованих компаній стали Київ – 4,7 тисяч, Дніпропетровська – 1,1 тисяч, Львівська – трохи більше однієї тисячі та Київська області – 894 компанії.

Херсонська область стала лідером за приростом нових компаній – 35,3%. У Полтавській – 27,3% та Хмельницькій – з 26,6%.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Економічна правда