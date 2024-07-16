БЕБ заблокувало роботу українського виробника дефіцитного товару для фронту

БЕБ заблокувало роботу виробника бронежилетів "Українська броня" через підозру у несплаті податків. При цьому постачальники, які можуть виробляти бронежилети, не в змозі повністю покрити попит.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

"Думали, держава нам подякує. Натомість маємо "маски-шоу", безпідставні звинувачення, вимоги, арешти, блокування", – каже комерційний директор "Української броні" Денис Міліневський.

Forbes пише, що 1 липня 2024-го він отримав підозру від Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його підозрюють у можливих фінансових махінаціях і несплаті податків.

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Більш ніж рік тому – у травні 2023-го – БЕБ провело обшуки на складах і виробництві компанії. Після цього правоохоронці вилучили 5000 одиниць амуніції на понад 40 млн грн, а рахунки "Української броні" арештували. "Це вже оплачений товар, на який чекають українські захисники, – каже Міліневський. – Якщо нам його не повернуть, ми банкрути".

За даними БЕБ, протягом квітня–червня 2022 року на основі підроблених документів "Українська броня" змогла отримувати пільги для завезення в Україну товарів військового призначення, які потім продавала через мережу спеціалізованих магазинів, підозрюють слідчі. У такий спосіб було завезено товару на понад 100 млн грн, з яких "Українська броня" не доплатила 30 млн грн податків, порахували в БЕБ восени 2023-го.