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БЕБ заблокувало роботу українського виробника дефіцитного товару для фронту

Вівторок, 16 липня 2024, 13:18 - Артур Крижний

БЕБ заблокувало роботу виробника бронежилетів "Українська броня" через підозру у несплаті податків. При цьому постачальники, які можуть виробляти бронежилети, не в змозі повністю покрити попит. 

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

"Думали, держава нам подякує. Натомість маємо "маски-шоу", безпідставні звинувачення, вимоги, арешти, блокування", – каже комерційний директор "Української броні" Денис Міліневський.

Forbes пише, що 1 липня 2024-го він отримав підозру від Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його підозрюють у можливих фінансових махінаціях і несплаті податків.

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Більш ніж рік тому – у травні 2023-го – БЕБ провело обшуки на складах і виробництві компанії. Після цього правоохоронці вилучили 5000 одиниць амуніції на понад 40 млн грн, а рахунки "Української броні" арештували. "Це вже оплачений товар, на який чекають українські захисники, – каже Міліневський. – Якщо нам його не повернуть, ми банкрути".

За даними БЕБ, протягом квітня–червня 2022 року на основі підроблених документів "Українська броня" змогла отримувати пільги для завезення в Україну товарів військового призначення, які потім продавала через мережу спеціалізованих магазинів, підозрюють слідчі. У такий спосіб було завезено товару на понад 100 млн грн, з яких "Українська броня" не доплатила 30 млн грн податків, порахували в БЕБ восени 2023-го. 

Поки триває слідство, із серпня 2023-го, робота "Української броні" заблокована, компанія не може брати участі у державних закупівлях.

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90% коштів компанії – в арештованих БЕБ товарах. Через арешт рахунків "Українська броня" не може закупити матеріали для подальшого виробництва, кримінальне провадження ускладнює й залучення кредитних коштів

Всього виготовляти бронежилети для українських Сил оборони відповідно до технічних вимог Міноборони можуть шість українських виробників, повідомила пресслужба ДОТ на запит Forbes.

При цьому є певний дефіцит бронежилетів на ринку. Так, ДОТ планував придбати понад 135 200 бронежилетів. Постачальник знайшовся лише для одного лота з десяти – на виготовлення 15 000 бронежилетів за 390 млн грн. Решта закупівель не відбулася. 

Одна з ключових причин – брак постачальників, здатних брати участь у тендерах. Але за словами СЕО компанії Яна Гончарова потужності "Української броні" можуть закрити третину оголошеного ДОТом тендера – 45 000 бронежилетів і близько третини річних потреб українських Сил оборони в броні.

"Українська броня" не єдиний постраждалий від правоохоронців. Зараз бюро веде ще чотири схожі справи щодо постачальників для Сил оборони, уточнили в пресслужбі БЕБ для Forbes.

Довідка. "Українська броня" виробляє бронежилети, балістичні шоломи, тактичну амуніцію. Компанія заснована у 2014 році Дмитром Свиридюком – співзасновником громадської організації "Українська хвиля". У 2019-му вона вийшла на ринок США із власним брендом UARM. Компанія продає амуніцію через інтернет-магазин із каталогом на 55 позицій і в шести власних магазинах у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Білій Церкві. 

З початку повномасштабного вторгнення "Українська броня" поставила частинам ЗСУ близько 60 000 бронеплит і 30 000 шоломів. У 2024-му мала намір продавати амуніцію власного виробництва державі.

Економічна правда.

війна ОПК БЕБ
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