БЕБ заблокувало роботу українського виробника дефіцитного товару для фронту

Поки триває слідство, із серпня 2023-го, робота "Української броні" заблокована, компанія не може брати участі у державних закупівлях.
90% коштів компанії – в арештованих БЕБ товарах. Через арешт рахунків "Українська броня" не може закупити матеріали для подальшого виробництва, кримінальне провадження ускладнює й залучення кредитних коштів
Всього виготовляти бронежилети для українських Сил оборони відповідно до технічних вимог Міноборони можуть шість українських виробників, повідомила пресслужба ДОТ на запит Forbes.
При цьому є певний дефіцит бронежилетів на ринку. Так, ДОТ планував придбати понад 135 200 бронежилетів. Постачальник знайшовся лише для одного лота з десяти – на виготовлення 15 000 бронежилетів за 390 млн грн. Решта закупівель не відбулася.
Одна з ключових причин – брак постачальників, здатних брати участь у тендерах. Але за словами СЕО компанії Яна Гончарова потужності "Української броні" можуть закрити третину оголошеного ДОТом тендера – 45 000 бронежилетів і близько третини річних потреб українських Сил оборони в броні.
"Українська броня" не єдиний постраждалий від правоохоронців. Зараз бюро веде ще чотири схожі справи щодо постачальників для Сил оборони, уточнили в пресслужбі БЕБ для Forbes.
Довідка. "Українська броня" виробляє бронежилети, балістичні шоломи, тактичну амуніцію. Компанія заснована у 2014 році Дмитром Свиридюком – співзасновником громадської організації "Українська хвиля". У 2019-му вона вийшла на ринок США із власним брендом UARM. Компанія продає амуніцію через інтернет-магазин із каталогом на 55 позицій і в шести власних магазинах у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Білій Церкві.
З початку повномасштабного вторгнення "Українська броня" поставила частинам ЗСУ близько 60 000 бронеплит і 30 000 шоломів. У 2024-му мала намір продавати амуніцію власного виробництва державі.
Економічна правда.