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Новости 11 июля: осенью могут отменить графики, Дания купит Украине 18 САУ "Богдана"

Четверг, 11 июля 2024, 21:00 - Артур Крыжный

О реструктуризации. Владельцы украинских еврооблигаций выражают все большее недовольство процессом реструктуризации государственного долга Украины. В частности, их озадачивает отсутствие понимания относительно дальнейшей судьбы ВВП-варрантов.

О "Богдане". Дания раскрыла, что в ее пакете для заказа украинской оборонке есть закупка 18 САУ "Богдана".

О западной помощи. Украинские власти убедили западных союзников законтрактовать отечественные оборонные заводы. Произведенную военную технику поставят Силам обороны.

О графиках отключения света. Дефицит электроэнергии начнет уменьшаться через 10 дней, а с конца июля - начала августа можно ожидать меньших отключений, но при условии отсутствия новых обстрелов энергетики.

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Если не будет массированных обстрелов энергетики, то в сентябре-октябре есть шансы избежать отключений света.

В пятницу 12 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

О коммунальных долгах. Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотведения - около 1,2 млрд грн.

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О запрете сигарет. С 11 июля 2024 года с полок магазинов должны исчезнуть ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним.

Эксклюзивы ЭП.

Оружейная дипломатия. Как Украина выбивает у союзников сотни миллионов долларов на собственное производство вооружений

Из-за недостаточного финансирования заказов со стороны государства отечественные производители оружия работают на треть своих мощностей. В правительстве решили уменьшить этот разрыв средствами международных партнеров. На сколько им это удается?

Курс гривны, расходы на социальную сферу и оборону: какой правительство видит экономику Украины до 2027 года

Несмотря на большую войну власть решилась принять трехлетнюю декларацию, в которой закреплены не только основные макроэкономические показатели, но и рамки следующих бюджетов страны. Какими они будут?

электроэнергия ВПК долг табак
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