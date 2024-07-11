У серпні Україна має заплатити $210 мільйонів власникам ВВП-варантів: кредитори спантеличені мовчанням Мінфіну

Власники українських єврооблігацій висловлюють дедалі більше невдоволення процесом реструктуризації державного боргу України. Зокрема, їх спантеличує відсутність розуміння щодо подальшої долі ВВП-варантів.

Про це повідомляє портал Reorg, що спеціалізується на наданні кредиторської та фінансової інформації.

Так, співрозмовники порталу серед приватних кредиторів України висловили невдоволення тим, що Україна веде переговори про реструктуризацію боргів настільки близько до 1 серпня, коли має здійснити перший платіж за одним із випусків євробондів. Ба більше, їх спантеличує мовчання українського Міністерства фінансів щодо майбутнього ВВП-варантів, загальна номінальна вартість яких становить 3,2 млрд дол.

1 серпня, окрім платежу за євробондами з погашенням у 2026 році, Україна має заплатити тримачам ВВП-варантів близько 210 млн дол. Цей платіж включає суму, яку Україна мала виплатити за варантами за підсумками 2021 року (такий платіж мав відбутися у травні 2023 року) та 5-відсоткову комісію тримачам ВВП-варантів за те, що вони погодилися на 2-річну паузу в обслуговуванні цього інструменту.

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На відміну від єврооблігацій, реструктуризувати ВВП-варанти Україні буде значно складніше. Для того, аби внести суттєві зміни в умови їхнього обігу необхідно заручитися підтримкою 75% власників варантів, в той час, як для євробондів достатньо згоди власників 66,6% всіх випусків бондів та понад 50% за кожним з 13 випусків окремо.

Український Мінфін та ключові кредитори України (зокрема МВФ) повідомили про необхідність включити ВВП-варанти у переговори щодо реструктуризації боргу під час дзвінка, що відбувся 1 липня. Перед цим Україна та кредитний комітет власників єврооблігацій вже встигли провести раунд переговорів, які не включали обговорення подальшої долі варантів.

За даними співрозмовників ЕП у Міністерстві фінансів, наступна виплата за ВВП-варантами відбудеться у травні 2025 року та становитиме понад 700 млн дол.

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Розмір виплат за ВВП-варантами залежить від зростання української економіки у базовому році. Виплата, яка відбудеться у 2025 році стосуватиметься базового 2023 року. Тоді українська економіка зросла на 5,3% – передусім через низьку базу порівняння з 2022 роком повномасштабного вторгнення.

В умовах відновлення економіки темпи зростання ВВП України можуть перевищувати 4-5% на рік, що автоматично суттєво збільшить розміри виплат за ВВП-варантами. Такі виплати Україні доведеться здійснювати до 2042 року.

Під час переговорів про реструктуризацію єврооблігацій українська сторона намагалася просунути тезу, що дефолт за ВВП-варантами не спричинить крос-дефолт за євробондами. Поки що цю пропозицію власники євробондів не погодили, як і сам фінальний план реструктуризації зовнішнього комерційного боргу України на суму понад 20 млрд доларів.

Детальніше про хід переговорів про реструктуризацію боргу читайте у публікації: Україна на межі дефолту. Чи зможе уряд реструктуризувати борги

Детальніше про ВВП-варанти можете прочитати у публікації: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?