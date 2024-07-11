Графіки відключення світла у пʼятницю: у другій половині доби обмежень буде більше

У пʼятницю 12 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

"12 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин - три.

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При цьому, за повідомлення ДТЕК, у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня.

Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

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Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.