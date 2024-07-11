З кінця липня ситуація зі світлом покращиться, але є умова - експерт

Дефіцит електроенергії почне зменшуватися через 10 днів, а з кінця липня - початку серпня можна очікувати менших відключень, але за умови відсутності нових обстрілів енергетики.

Таку думку висловив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в телеефірі.

"Дефіцит (електроенергії - ЕП) буде продовжуватися ще днів десять і потім потрошки буде зменшуватися, бо буде спадати спека і планується виведення з ремонту одного атомного блоку", - розповів він.

За словами експерта, можливо покращиться ситуація з тепловими електростанціями й деякими гідроелектростанціями.

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"Тому вже з кінця липня - початку серпня можна очікувати дещо менших відключень", - додав він.

Але ситуація покращиться лише за умови, якщо не буде нових, потужних руйнувань росіянами енергоінфраструктури України, підкреслив Омельченко.

Нагадаємо:

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Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.