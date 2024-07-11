Треба потерпіти: восени є шанс уникнути відключень світла - Кудрицький

Якщо не буде масованих обстрілів енергетики, то у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.

"Вже у вересні-жовтні маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти й ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", - заявив він.

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Кудрицький підкреслив, що такий сценарій буде дійсним, якщо не буде нових обстрілів енергетики України.

Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

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Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.