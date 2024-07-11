Союзники дадуть $675 мільйонів на виробництво зброї в Україні

Українська влада переконала західних союзників законтрактувати вітчизняні оборонні заводи. Вироблену військову техніку поставлять Силам оборони.

Про це йдеться у тексті ЕП.

У матеріалі написано, що держава може замовити озброєнь у вітчизняних виробників на 6 млрд дол, тоді як виробничі спроможності сягають 20 млрд дол. Щоб заводи не простоювали і розвивались, влада розгорнула кампанію з пошуку грошей для оборонних заводів за кордоном.

За даними Мінстратегпрому, Данія надасть 198,5 млн дол, Нідерланди – близько 37,5 млн дол, Канада – 2,1 млн дол. Ще 433 млн дол виділить Євросоюз із прибутку від заморожених російських активів. Також є певні домовленості з Великою Британією та Німеччиною.

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Щоб переконати західних союзників купувати українську зброю для України, долучили всі ключові відомства, посольства та Офіс Президента. Деталі читайте у тексті "Зброярська дипломатія. Як Україна вибиває в союзників сотні мільйонів доларів на власне виробництво озброєнь".

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