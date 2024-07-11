Всі розділи
Укр / Рус

Данія розкрила, що в її пакеті для замовлення українській оборонці є закупівля 18 САУ "Богдана"

Четвер, 11 липня 2024, 10:10 - Віктор Волокіта

Очікується, що 18 САУ "Богдана", фінансовані Данією, будуть доставлені у найближчі місяці. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

У повідомленні зазначається, що міністр оборони Троелс Лунд Поульсен навесні виступив з ініціативою, щоб Данія у співпраці з Україною розміщувала замовлення безпосередньо в українському ОПК. Це зміна парадигми донорських зусиль, яка має забезпечити швидшу та ефективнішу військову підтримку на передовій в Україні. 

"Це надає деякі очевидні логістичні переваги, одночасно допомагаючи розбудувати оборонну промисловість в Україні. Тут артилерійське знаряддя українського виробництва відіграє центральну роль як пілотний проект", – каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен. 

Реклама:

У повідомленні йдеться, що у червні було укладено офіційну угоду про співпрацю між Данією та Україною, і першим результатом проекту є угода про закупівлю артилерійських знарядь українського виробництва. 

"Сподіваюся, що більше країн підуть данською моделлю закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні", – каже Троелс Лунд Поульсен. 

Читайте також: Зброярська дипломатія. Як Україна вибиває в союзників сотні мільйонів доларів на власне виробництво озброєнь

Реклама:

Данія війна зброя
Реклама:
Матеріали за темою
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів російських грошей 5 липня 2024, 18:14
Данія надасть 4,7 млн євро для відновлення енергооб’єктів у 2-х областях України  26 червня 2024, 18:14
Данія першою в Європі оподатковуватиме викиди сільського господарства 25 червня 2024, 20:00
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті