Данія розкрила, що в її пакеті для замовлення українській оборонці є закупівля 18 САУ "Богдана"

Очікується, що 18 САУ "Богдана", фінансовані Данією, будуть доставлені у найближчі місяці.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

У повідомленні зазначається, що міністр оборони Троелс Лунд Поульсен навесні виступив з ініціативою, щоб Данія у співпраці з Україною розміщувала замовлення безпосередньо в українському ОПК. Це зміна парадигми донорських зусиль, яка має забезпечити швидшу та ефективнішу військову підтримку на передовій в Україні.

"Це надає деякі очевидні логістичні переваги, одночасно допомагаючи розбудувати оборонну промисловість в Україні. Тут артилерійське знаряддя українського виробництва відіграє центральну роль як пілотний проект", – каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

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У повідомленні йдеться, що у червні було укладено офіційну угоду про співпрацю між Данією та Україною, і першим результатом проекту є угода про закупівлю артилерійських знарядь українського виробництва.

"Сподіваюся, що більше країн підуть данською моделлю закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні", – каже Троелс Лунд Поульсен.

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