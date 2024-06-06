Новости 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%

Об отключениях света. Из-за превышения лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.

В пятницу, 7 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

О резервах. Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.

Об "Укргидроэнерго". "Укргидроэнерго" начало процедуру инвестиционного арбитража с Россией для возмещения убытков, причиненных уничтожением Каховской гидроэлектростанции.

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О ЕЦБ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 года снизил ключевые ставки на 0,25%: по депозитам - до 3,75%, базовую процентную ставку - до 4,25%, маржинальную кредитную ставку - до 4,5%.

О блокаде границы. Польские фермеры решили продлить до конца суток 6 июня блокирование движения украинских грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенне".

Эксклюзив ЭП

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