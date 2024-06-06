Международные резервы Украины в мае сократились на 8%, до 39 миллиардов долларов

Getty Images

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров", - говорится в сообщении.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3,087 млрд долларов и выкупил в резервы 11,1 млн долларов. Итак, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 075,9 млн долл. США, увеличившись по сравнению с апрелем.

Реклама:

"Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле", - пояснили в финучреждении.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн долл. США. Из этой суммы:

123,1 млн долл. США - от размещения валютных ОВГЗ;

20,0 млн долл. США - от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн долл. США, из которых:

Реклама:

309,1 млн долл. США - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

42,9 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

30,7 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

21,3 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

8,3 млн долл. США - уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долл. США.

В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта.

Читайте также: Меньше 40 уже не будет. Что происходит с курсом доллара?

Напомним:

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV заявила, что из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, составляли 42,4 млрд долларов - в апреле они снизились на 3,1%.

Экономическая правда.