Международные резервы Украины в мае сократились на 8%, до 39 миллиардов долларов
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров", - говорится в сообщении.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3,087 млрд долларов и выкупил в резервы 11,1 млн долларов. Итак, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 075,9 млн долл. США, увеличившись по сравнению с апрелем.
"Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле", - пояснили в финучреждении.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн долл. США. Из этой суммы:
- 123,1 млн долл. США - от размещения валютных ОВГЗ;
- 20,0 млн долл. США - от Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн долл. США, из которых:
- 309,1 млн долл. США - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 42,9 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
- 30,7 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- 21,3 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 8,3 млн долл. США - уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долл. США.
В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн долл. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта.
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Напомним:
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV заявила, что из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, составляли 42,4 млрд долларов - в апреле они снизились на 3,1%.
Экономическая правда.