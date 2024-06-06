Европейский центробанк впервые за 5 лет снизил процентные ставки

Bloomberg

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 года снизил ключевые ставки на 0,25%: по депозитам - до 3,75%, базовую процентную ставку - до 4,25%, маржинальную кредитную ставку - до 4,5%.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

"Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил снизить три ключевые процентные ставки на 0,25 процентных пунктов (25 базисных пунктов). Таким образом, ставка по основным операциям рефинансирования, ставка по маржинальному кредитованию и ставка по депозитам составят 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно", - говорится в сообщении.

С момента заседания Совета управляющих в сентябре 2023 года инфляция снизилась более чем на 2,5 п.п., а прогноз по инфляции заметно улучшился. Базовая инфляция также снизилась, что усилило признаки того, что ценовое давление ослабло, а инфляционные ожидания снизились на всех горизонтах.

Реклама:

В ЕЦБ отмечают, что несмотря на прогресс, достигнутый в последние кварталы, внутреннее ценовое давление остается сильным. Рост заработной платы ускоряется, а инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя в 2% еще в следующем году.

Прогнозы как по общей, так и базовой инфляции были пересмотрены в сторону повышения на 2024 и 2025 годы по сравнению с мартовскими прогнозами.

Ожидается, что общий уровень инфляции в еврозоне составит в среднем 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

Реклама:

По базовой инфляции, исключающей цены на энергоносители и продукты питания, прогнозируется ее средний уровень в 2,8% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

Напомним:

Ранее, Европейский центральный банк прислал четкий сигнал, что он снизит процентные ставки с их исторических максимумов.

Деловая активность частного сектора в Еврозоне достигла самого высокого уровня за последний год, что свидетельствует об ускорении экономического восстановления в регионе.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки быстрее выйти с российского рынка, опасаясь санкций со стороны США.

Экономическая правда.