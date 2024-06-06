"Укрэнерго" применяет аварийные отключения света в Киеве и 12 областях

Из-за превышения лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Речь идет о следующих областях: Киевская, Харьковская, Донецкая, Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Волынская, Одесская, Ровенская, Львовская, Закарпатская и Запорожская.

Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

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"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений", - заявили в компании.

Напомним:

В пятницу, 7 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

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В "Укрэнерго" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток.

Вечером 5 июня "Укрэнерго" применяло аварийные отключения в 12 областях.

В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии действуют для каждой области с 00:00 до 24:00.

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Экономическая правда