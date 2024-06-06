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В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Четверг, 6 июня 2024, 18:40 - Алексей Павлыш

В пятницу, 7 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

При превышении лимитов потребления будут применяться графики аварийных отключений.

 

Напомним:

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В "Укрэнерго" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток.

Вечером 6 июня "Укрэнерго" применяло аварийные отключения в 12 областях.

В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии действуют для каждой области с 00:00 до 24:00.

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Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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Экономическая правда
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