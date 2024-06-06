"Укргидроэнерго" начало процедуру инвестиционного арбитража с РФ за Каховскую ГЭС

"Укргидроэнерго" начало процедуру инвестиционного арбитража с Россией для возмещения убытков, причиненных уничтожением Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Письмо с официальным уведомлением о разрешении спора было получено лидером РФ, правительством и другими уполномоченными органам России. Действия компании направлены на возмещение убытков, причиненных уничтожением Каховской гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

Компания оценивает, что обращение в международный арбитраж является наиболее перспективным путем для компенсации потерь от теракта на Каховский ГЭС.

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Основанием для инициации процесса служит Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами Украины и России от 1998 года, действие которого истекает 27 января 2025 года. Согласно условиям соглашения, перед подачей иска "Укргидроэнерго" выполнило обязательный этап отправки уведомления о разрешении спора, после чего, при наступлении шестимесячного срока для добровольного возмещения причиненных компании Россией убытков, обратится в арбитраж.

"Общество при содействии секретариата Energy Community и при участии двух юридических компаний осуществляет разработку высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража с целью привлечения к ответственности российской федерации за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании, включая уничтожение Каховской ГЭС", - подытожили в пресс-службе.

Напомним:

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"Укргидроэнерго" планирует подать иск против России в арбитражный международный суд относительно упущенной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Предварительно сумма составляет около 2,5 млрд долларов.

По расчетам "Укргидроэнерго" восстановить Каховскую ГЭС можно будет за 6-7 лет после деоккупации региона. Ранее сообщалось о сроке не менее 5 лет.

Экономическая правда.