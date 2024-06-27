Новости 27 июня: проблемы с бронированием, IKEA возвращается в Украину
О бронировании. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала парламент и правительство срочно решить 5 ключевых проблем с бронированием: в частности, просит продлить на три месяца срок обновления данных и как можно быстрее запустить еБронирование.
Об IKEA. Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, сейчас проходят технические подготовительные работы.
О финподдержке от ЕС. Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Об отключениях света. В пятницу 28 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
О производстве оружия. За январь-март 2024 года производство оружия в Украине выросло в среднем на 25,4% к аналогичному периоду 2023 года.
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