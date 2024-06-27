Новости 27 июня: проблемы с бронированием, IKEA возвращается в Украину

О бронировании. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала парламент и правительство срочно решить 5 ключевых проблем с бронированием: в частности, просит продлить на три месяца срок обновления данных и как можно быстрее запустить еБронирование.

Об IKEA. Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, сейчас проходят технические подготовительные работы.

О финподдержке от ЕС. Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Об отключениях света. В пятницу 28 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

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О производстве оружия. За январь-март 2024 года производство оружия в Украине выросло в среднем на 25,4% к аналогичному периоду 2023 года.

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Хочешь мира – готовься к войне. Авторитарные страны вооружаются быстрее, чем демократические

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Демократии отстают от автократий в темпах увеличения расходов на собственную оборону. Хотя в абсолютных числах существенно их превосходят. (укр)

Конец амбициям. Как Саудовская Аравия строила "город будущего" в пустыне, но передумала

Планы по строительству футуристического города-стены протяженностью 170 км среди пустыни в Саудовской Аравии меняются на ходу. Будет ли реализован мегапроект за триллионы долларов? (укр)