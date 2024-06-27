ЕС выделил Украине 1,9 млрд евро финансовой поддержки

Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Об этом в X (Twitter) написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

По словам Шмыгаля, общая бюджетная поддержка ЕС с начала этого года уже достигла почти 8 млрд евро.

"Хочу выразить благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и всей ее команде за такую непоколебимую поддержку", – написал он.

Реклама:

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому Ukraine Facility Plan, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года, 6 июня.

Недавно Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility – орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

Реклама:

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

Европейская правда