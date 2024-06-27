Бизнес просит правительство и Раду решить 5 ключевых проблем с бронированием: список

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала парламент и правительство срочно решить 5 ключевых проблем с бронированием: в частности, просит продлить на три месяца срок обновления данных и как можно быстрее запустить еБронирование.

Об этом говорится в заявлении ЕБА.

"В течение последних месяцев и парламентом, и правительством неоднократно вносились изменения в подзаконные акты, регулирующие вопросы ведения воинского учета и бронирования военнообязанных на критических предприятиях.

Несмотря на определенный оптимизм, который должен произойти с практическим внедрением принятых изменений, большинство из них не проходили общественного обсуждения и бизнес сообщество не имело возможности прокомментировать их и предоставить свои наиболее критические предложения", - говорится в заявлении.

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Ассоциация призывает поддержать и способствовать "скорейшему принятию" законопроекта о продлении срока обновления данных до 150 дней, мотивируя это перебоями со светом и интернетом.

"По последним данным Минобороны, по состоянию на 25 июня свои военно-учетные данные смогли обновить только 2,3 млн военнообязанных из примерно 11 млн.

По информации от представителей бизнес-сообщества, в текущих условиях отсутствия электроэнергии и доступа к Интернету и, соответственно, перебоев в работе электронных систем, очень часто обновить свои данные через приложение Резерв+ или ЦПАУ не представляется возможным, тогда как пропускная способность ТЦК и СП чрезвычайно мала", - говорится в позиции ЕБА.

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"Уже очевидно, что до 16 июля всем военнообязанным не удастся обновить данные, в том числе и из-за низкой пропускной способности государства. Соответственно, увеличение срока еще на 90 дней является логичным шагом и полностью поддерживается бизнесом", - добавили в ассоциации.

При этом в Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков.

ЕБА также просит как можно быстрее запустить систему еБронирования.

"В рамках действующей системы стратегического бронирования, процесс от подготовки документов до получения приказа о бронировании занимает в среднем 2 месяца и требует значительных административных ресурсов как со стороны государства, так и бизнеса. Кроме того, участились случаи отказов в бронировании со стороны органов власти без объяснения причин.

Ассоциация призывает как можно скорее запустить систему еБронирования через ресурсы портала Дія как для предприятий критической инфраструктуры, так и для предприятий, критических для национальной экономики, с целью ускорения процессов и предотвращения любых злоупотреблений в процессе согласования списков", - заявили в ассоциации.

Кроме этого, ЕБА просит предоставить забронированным военнообязанным и тем, кто находится в процессе бронирования (с момента подачи заявки предприятием и до постановки на спецучет) 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП.

Также бизнес просит разрешить бронирование без ограничений по количеству работников транспортной отрасли, которые непосредственно задействованы в процессе осуществления грузовых перевозок.

Пятая просьба - разрешить ввести экономическое бронирование в стране.

"Сейчас в публичном пространстве обсуждаются различные концепции и модели бронирования.

И бизнес готов, вместе с уполномоченными представителями органов государственной власти, садиться и обсуждать эти модели и какая из них может быть наиболее полезной для нашего государства. Ведь все же бизнесу важно иметь полномочия и самостоятельно определять, какие именно сотрудники являются критическими для работы компании", - заявили в ЕБА.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха, который ранее подал законопроект №11331 об экономическом бронировании, 17 июня зарегистрировал еще два альтернативных законопроекта - №11331-1 и №11331-2.

В случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели, заявил Наталуха.

Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных работников (80%) и безопасность и защита сотрудников (75%).

Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.

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