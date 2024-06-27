Конец амбициям. Как Саудовская Аравия строила "город будущего" в пустыне, но передумала

У 2017 році спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман презентував один із найамбітніших будівельних проєктів світу – вертикальне місто The Line. Концепція передбачала зведення суцільної споруди довжиною 170 км, висотою 500 метрів і шириною лише 200 метрів.

З космосу The Line мало виглядати як пряма лінія посеред пустелі й гір на північному заході Саудівської Аравії. Планувалося, що всередині футуристичної скляної будівлі проживатимуть 9 млн осіб.

Ініціатори проєкту вважають The Line "новим поглядом на міське планування" та майданчиком для "безпрецедентних соціальних та економічних експериментів".

Фінансувати будівництво "гігапроєкту", як назвали його самі саудити, будуть із суверенного фонду королівства, що наповнюється нафтовими доходами. Оголошена вартість проєкту становить 500 млрд дол, але банкіри та аналітики кажуть, що витрати будуть набагато вищими.

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Наразі будівельники виконують земляні роботи: на свіжих супутникових знімках уже можна побачити контури котлована для майбутнього фундаменту будівлі.

Проте у 2024 році в західних медіа з'явилася інформація, що проєкт зроблять менш масштабним: довжина будівлі скоротиться в 70 разів, а кількість мешканців – у 30 разів. Що пішло не так?

Про проєкт The Line

Лінійне місто The Line – перша черга і найяскравіший елемент планів розвитку одного з округів Саудівської Аравії. Грандіозний проєкт має назву Neom і є частиною національного плану із залучення інвесторів та туристів "Бачення Саудівської Аравії 2030".

Крім The Line, у Neom планують побудувати промисловий район, інфраструктуру для зимових видів спорту, морський курорт на острові, розважальний центр та готелі. Фінальний обсяг інвестицій у розбудову Neom не відомий, проте, за розрахунками аналітиків, сума становитиме не менше 2 трлн дол.

The Line являтиме собою дві паралельні будівлі, облицьовані дзеркальним склом і з’єднані переходами загальною шириною 200 метрів. Споруда ніби пронизує пустелю Аль-Ула, долину та невисокі гірські хребти.

В основі концепції The Line – простір без доріг, автомобілів та викидів вуглекислого газу. У місті використовуватиметься лише відновлювальна енергія. Комплекс складатиметься з багатоярусних шарів житла, соціальної інфраструктури та природи. На останню припадуть 95% об'єму міста.

Необхідні мешканцям магазини, центри дозвілля та розваг будуть розташовані поруч з житлом. Для переміщення на дальні відстані в The Line побудують швидкісний потяг.

Життя в The Line буде ґрунтуватися на принципах гедонізму: на візуалізаціях сім'ї відпочивають на небесних містках над каньйоноподібними атріумами, а каскади пишної зелені з хмарочосів тягнуться до горизонту. Штучний інтелект, вбудований в екосистему міста, допоможе відстежувати злочинність і відправлятиме сили безпеки для вирішення інцидентів у режимі реального часу. Прибиранням займатимуться роботи-покоївки.

Саудівська Аравія планувала завершити частину робіт до 2030 року і заселити туди 1-1,5 млн осіб. Будівництво міста з надвисокою щільністю населення – відповідь уряду королівства на зростання населення планети і потребу в новому житлі.

"Вертикальні багаторівневі міські спільноти кинуть виклик традиційним горизонтальним містам і створять модель для збереження природи та покращення умов життя. The Line вирішить проблеми в міському житті, які стоять перед людством, та проллє світло на альтернативні способи існування", – вважає ібн Салман.

Розміри мрії зменшуються

Саудити почали будівництво у 2023 році. На супутникових знімках Google за 2024 рік видно, що на прямій ділянці довжиною понад 150 км тривають земляні роботи, до яких залучені сотні одиниць техніки. У лютому 2024 року Neom опублікувала відео-аерообліт робіт, назвавши це найбільшою подібною операцією в історії.

Проте навесні поширилися чутки про припинення масштабних робіт і локалізацію будівництва на меншій ділянці. Агентство Bloomberg підтвердило цю інформацію, поспілкувавшись з поінформованим джерелом та ознайомившись із секретними документами.

Причина скорочення проєкту – дефіцит коштів. Замість запланованих 500 млрд дол у будівельників є лише 15-20 млрд дол. Зниження цін на нафту суттєво скоротило відрахування до суверенного фонду Саудівської Аравії. Ба більше, Фонд державних інвестицій ще не затвердив бюджет Neom на 2024 рік.

За останніми даними, довжина The Line скоротиться із 170 км до 2,4 км, висота і ширина не зміняться. У місті такого розміру зможуть працювати та відпочивати 300 тис осіб.

Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Аль Ібрагім відкинув повідомлення про згортання планів щодо футуристичної забудови пустелі на узбережжі Червоного моря. Він заявив, що проєкт буде реалізовано "згідно з планом", але із застереженням, що рішення ухвалюються з урахуванням "оптимального економічного впливу".

"Економіка в королівстві зростає швидко, але ми не хочемо її перегріти. Ми продовжимо реалізовувати ці проєкти таким чином, щоб відповідати цим пріоритетам і мати оптимальний здоровий вплив на нашу економіку та здорове ненафтове зростання в ній", – повідомив Аль Ібрагім.

Водночас міністр підкреслив, що для проєктів Neom "запланований масштаб залишається актуальним" і "ніяких змін у масштабах немає". "Усі проєкти просуваються повним ходом. Ми поставили собі за мету зробити щось безпрецедентне, ми це робимо і зробимо", – сказав він.

Офіційні особи Саудівської Аравії, які виступали на економічному форумі в Ер-Ріяді у квітні, також намагалися звучати оптимістично, визнаючи "виклики" у фінансуванні і тиск на ліквідність місцевих банків. "Ми змінимо курс, ми пристосуємося, ми продовжимо деякі проєкти, ми скоротимо деякі проєкти, ми прискоримо деякі проєкти", – заявив міністр фінансів Мохаммед аль-Джадаан.

Контури майбутнього міста в пустелі видно з космосу фото gettyimages

Банкір та член консультативної ради Neom Алі Шихабі каже, що саудити "навмисно встановили надто амбітні цілі" для проєктів за програмою "Бачення 2030". "Проєкт мав бути надто амбітним, з чітким розумінням того, що лише його частину вдасться реалізувати вчасно, але навіть це було б досягненням", – заявив Шихабі.

Коли придумували проєкт, саудити розраховували не тільки на власні кошти. Для спорудження футуристичного міста вони планували залучати іноземні інвестиції. Відомо про роуд-шоу офіційних осіб до Шанхая та Пекіна, де потенційним інвесторам показували макети майбутньої споруди.

Проте інвесторів відлякують відсутність реалізованих раніше анонсованих мегапроєктів та порушення прав людини в королівстві. Рік тому представників місцевих племен засудили до смертної кари після протестів проти будівництва The Line на їхніх землях. 20 тис членів племені переселять з батьківщини.

Що не так із The Line

Керівник Школи антропогенного середовища в Університеті Нового Південного Уельсу в австралійському Сіднеї Філіп Олдфілд критикує запропоновану саудитами модель сталого міського життя.

"Є набагато кращі способи будувати, враховуючи все, що ми знаємо про матеріали і дизайн. Це не та модель доступного житла, яку ми повинні копіювати. Міста майбутнього повинні експериментувати з архітектурою, але для того, щоб зробити простір більш придатним для життя, а не просто знаковим", – каже він.

Науковець критикує знесення поселень корінних племен та рішення з гігантським дзеркальним скляним фасадом, який заважатиме перелітним птахам. Крім того, підвищена потреба в бетоні та сталі для опору вітровим навантаженням призведе до зростання викидів вуглекислого газу при виробництві цих матеріалів.

Сучасні тенденції сталого будівництва житла передбачають використання більш сприятливих для клімату матеріалів. Наприклад, у Франції всі нові громадські будівлі повинні зводитися з використанням щонайменше 50% деревини, цегли або інших природних матеріалів.

Замінити кондиціонери для охолодження повітря всередині споруди могло б затінення від інших будівель та дерев в умовах щільної міської забудови, як це працює в історичних частинах старих міст. Критики проєкту вважають, що принципи його дизайну суперечать реаліям міського планування. У фахівців виникають сумніви в здійсненності задуму та його відповідності потребам потенційних мешканців.