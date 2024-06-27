IKEA возвращается в Украину - источники
Четверг, 27 июня 2024, 08:31 -
Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, сейчас проходят технические подготовительные работы.
Об этом сообщили ЭП два источника на рынке.
"Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", - заявил один из собеседников
Напомним:
Реклама:
Шведский ритейлер IKEA не решил, когда вернется в Украину, и изучает влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.
В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.
Экономическая правда.
Реклама:
Реклама:
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: