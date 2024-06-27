IKEA возвращается в Украину - источники

Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, сейчас проходят технические подготовительные работы.

Об этом сообщили ЭП два источника на рынке.

"Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", - заявил один из собеседников

Напомним:

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Шведский ритейлер IKEA не решил, когда вернется в Украину, и изучает влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.

В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.

Экономическая правда.

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