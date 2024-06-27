Хочешь мира, готовься к войне. Авторитарные страны вооружаются быстрее, чем демократические
Традиційно, авторитарні держави витрачають на армію значно більшу частку бюджетних коштів, ніж демократичні. Це пов'язано як з тим, що їхні правителі більше турбуються за власний захист, так і з тим, що вони можуть не зважати на необхідність витрачати гроші на блага для своїх громадян.
ЕП проаналізувала дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) та Індекс демократії від The Economist і з’ясувала, що автократії обганяють демократії за темпами збільшення видатків на оборону.
З топ-15 країн, які витрачають найбільше коштів на армію, лише чотири не є демократіями, свідчать дані SIPRI. І це можна сприймати як гарну новину для України, яка зібрала довкола себе демократичну коаліцію для протистояння російській агресії.
Країни НАТО багато років перебувають в цій п'ятнадцятці. Заможні члени Альянсу і деякі демократичні держави за його межами інвестують у технологічну зброю, забезпечення армії, оновлюють свої запаси. Якщо порівнювати з фінансами, які "вливають" в оборонку автократії, то йдеться про більші суми з боку демократичних країн.
Так, автократії у 2023 році витратили на військові потреби 584 млрд дол (зростання на 15% відносно 2021 року), гібридні режими – 102 млрд дол (на 200%, але якщо не враховувати Україну, то лише 40,4 млрд дол, то падіння становитиме 0,2%), недосконалі демократії – 287 млрд дол (на 0,9%), а досконалі демократії – 409 млрд дол (на 12%).
Сумарно торік у світі на оборону витратили 2,4 трлн дол, свідчать дані SIPRI. Обрахунки щодо витрат для кожного виду правління включають лише ті країни, які присутні в обох наборах даних, тож їхня сума менша за 2,4 трлн дол.
Лідером традиційно є США, які торік на оборонні цілі витратили 916 млрд дол. На другому місці – Китай (216 млрд дол), слідом за яким – Росія (109 млрд дол), Індія (84 млрд дол) та Саудівська Аравія (76 млрд дол). Наступні 10 найбільших країн за військовими видатками – країни Європи, а також Японія, Південна Корея, Австралія та Ізраїль.
Серед досконалих демократій, лише Тайвань та Південна Корея витрачають понад 10% своїх бюджетів на оборонні цілі. Деякі держави, наприклад, Греція та Уругвай, за останні два роки взагалі зменшили частки військових видатків у бюджеті. І хоча для решти демократичних країн є нарощування, відбувається воно відносно кволо, в межах 1%.
У випадку недосконалих демократій, найбільше обороні приділяють увагу Сінгапур та Ізраїль. Війна в останньому, загострення якої відбулося наприкінці 2023 року, спричинила не лише зростання видатків на армію в самій країні, але й спровокувало аналогічні дії в сусідніх державах. Гібридні режими, до яких віднесено й Україну під час воєнного стану, не мають такої однозначної тенденції. Хоча близькі до Росії країни, передусім Вірменія, збільшила частку військових видатків в бюджеті на 4%, багато представників цього виду державного правління їх скорочували або майже не змінювали. Натомість темпи, з якими авторитарні режими збільшують "оборонні" частки, помітно вищі за демократичні. Навіть з урахуванням того, такі країни часто приховують дані щодо своїх оборонних бюджетів, або ж можуть їх фальсифікувати. Білорусь, яка з 2022 року стала сателітом Росії у війні проти України, розміщує на своїй території російські війська та техніку, у 2021 році витрачала найбільшу частку свого бюджету на військо у світі – майже 38%. При тому, що на її території не ведуться військові дії, торік ця частка зросла до 50,6%. Китай, друга у світі країна за обсягом оборонних видатків, збільшив їх на 6% за останній рік, на що відреагували Японія та Тайвань, збільшивши свої витрати на військо на 11%. Разом із тим у розрізі всіх видатків бюджету частка військових майже не змінилась – зростання становить символічні 0,1%. Методологія. Для аналізу використані дані військових видатків у світі за 2021-2023 роки від Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) та дані Індексу демократії за 2023 рік від Economist Intelligence Unit. Демократіями, за визначенням Economist Intelligence Unit, вважаються країни, в яких присутнє задовільна робота уряду, журналісти є незалежними, існує ефективна система стримувань і противаг, судова влада є незалежною, а судові рішення виконуються. Недосконалі демократії – країни, у яких проводяться вільні і чесні вибори, якщо існують проблеми (наприклад, порушення свободи ЗМІ), основні громадянські свободи дотримуються. Існують значні недоліки в інших аспектах демократії, наприклад – роботі уряду, нерозвинена політична культура. У гібридних режимах вибори мають суттєві порушення, присутній тиск уряду на опозиційні партії. Серйозні проблеми з політичною культурою, слабке верховенство права, розповсюджена корупція, присутні переслідування журналістів. В авторитарних режимах політичний плюралізм відсутній або сильно обмежений. Деякі формальні інститути демократії можуть існувати, але не мати значення. Вибори, якщо відбуваються, не є вільними і справедливими. ЗМІ належать державі або групам, пов'язаним з правлячим режимом. Відсутня незалежна судова система.
Українські дрони чи західні санкції. Хто сильніше б'є по російській нафтовій галузі?
У випадку недосконалих демократій, найбільше обороні приділяють увагу Сінгапур та Ізраїль. Війна в останньому, загострення якої відбулося наприкінці 2023 року, спричинила не лише зростання видатків на армію в самій країні, але й спровокувало аналогічні дії в сусідніх державах.
Гібридні режими, до яких віднесено й Україну під час воєнного стану, не мають такої однозначної тенденції. Хоча близькі до Росії країни, передусім Вірменія, збільшила частку військових видатків в бюджеті на 4%, багато представників цього виду державного правління їх скорочували або майже не змінювали.
Натомість темпи, з якими авторитарні режими збільшують "оборонні" частки, помітно вищі за демократичні. Навіть з урахуванням того, такі країни часто приховують дані щодо своїх оборонних бюджетів, або ж можуть їх фальсифікувати.
Білорусь, яка з 2022 року стала сателітом Росії у війні проти України, розміщує на своїй території російські війська та техніку, у 2021 році витрачала найбільшу частку свого бюджету на військо у світі – майже 38%. При тому, що на її території не ведуться військові дії, торік ця частка зросла до 50,6%.
Китай, друга у світі країна за обсягом оборонних видатків, збільшив їх на 6% за останній рік, на що відреагували Японія та Тайвань, збільшивши свої витрати на військо на 11%. Разом із тим у розрізі всіх видатків бюджету частка військових майже не змінилась – зростання становить символічні 0,1%.
Методологія. Для аналізу використані дані військових видатків у світі за 2021-2023 роки від Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) та дані Індексу демократії за 2023 рік від Economist Intelligence Unit.
Демократіями, за визначенням Economist Intelligence Unit, вважаються країни, в яких присутнє задовільна робота уряду, журналісти є незалежними, існує ефективна система стримувань і противаг, судова влада є незалежною, а судові рішення виконуються.
Недосконалі демократії – країни, у яких проводяться вільні і чесні вибори, якщо існують проблеми (наприклад, порушення свободи ЗМІ), основні громадянські свободи дотримуються. Існують значні недоліки в інших аспектах демократії, наприклад – роботі уряду, нерозвинена політична культура.
У гібридних режимах вибори мають суттєві порушення, присутній тиск уряду на опозиційні партії. Серйозні проблеми з політичною культурою, слабке верховенство права, розповсюджена корупція, присутні переслідування журналістів.
В авторитарних режимах політичний плюралізм відсутній або сильно обмежений. Деякі формальні інститути демократії можуть існувати, але не мати значення. Вибори, якщо відбуваються, не є вільними і справедливими. ЗМІ належать державі або групам, пов'язаним з правлячим режимом. Відсутня незалежна судова система.