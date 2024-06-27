Хочешь мира, готовься к войне. Авторитарные страны вооружаются быстрее, чем демократические

Традиційно, авторитарні держави витрачають на армію значно більшу частку бюджетних коштів, ніж демократичні. Це пов'язано як з тим, що їхні правителі більше турбуються за власний захист, так і з тим, що вони можуть не зважати на необхідність витрачати гроші на блага для своїх громадян.

ЕП проаналізувала дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) та Індекс демократії від The Economist і з’ясувала, що автократії обганяють демократії за темпами збільшення видатків на оборону.

З топ-15 країн, які витрачають найбільше коштів на армію, лише чотири не є демократіями, свідчать дані SIPRI. І це можна сприймати як гарну новину для України, яка зібрала довкола себе демократичну коаліцію для протистояння російській агресії.

Країни НАТО багато років перебувають в цій п'ятнадцятці. Заможні члени Альянсу і деякі демократичні держави за його межами інвестують у технологічну зброю, забезпечення армії, оновлюють свої запаси. Якщо порівнювати з фінансами, які "вливають" в оборонку автократії, то йдеться про більші суми з боку демократичних країн.

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Так, автократії у 2023 році витратили на військові потреби 584 млрд дол (зростання на 15% відносно 2021 року), гібридні режими – 102 млрд дол (на 200%, але якщо не враховувати Україну, то лише 40,4 млрд дол, то падіння становитиме 0,2%), недосконалі демократії – 287 млрд дол (на 0,9%), а досконалі демократії – 409 млрд дол (на 12%).

Сумарно торік у світі на оборону витратили 2,4 трлн дол, свідчать дані SIPRI. Обрахунки щодо витрат для кожного виду правління включають лише ті країни, які присутні в обох наборах даних, тож їхня сума менша за 2,4 трлн дол.

Лідером традиційно є США, які торік на оборонні цілі витратили 916 млрд дол. На другому місці – Китай (216 млрд дол), слідом за яким – Росія (109 млрд дол), Індія (84 млрд дол) та Саудівська Аравія (76 млрд дол). Наступні 10 найбільших країн за військовими видатками – країни Європи, а також Японія, Південна Корея, Австралія та Ізраїль.

Серед досконалих демократій, лише Тайвань та Південна Корея витрачають понад 10% своїх бюджетів на оборонні цілі. Деякі держави, наприклад, Греція та Уругвай, за останні два роки взагалі зменшили частки військових видатків у бюджеті. І хоча для решти демократичних країн є нарощування, відбувається воно відносно кволо, в межах 1%.