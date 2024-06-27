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В пятницу графики отключения света будут действовать круглосуточно

Четверг, 27 июня 2024, 17:32 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В пятницу 28 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"28 июня: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.

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Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляют около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.

Экономическая правда.

электроэнергия энергетика Украина
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