В пятницу графики отключения света будут действовать круглосуточно
В пятницу 28 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"28 июня: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.
В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.
Читайте также: Как пережить зиму с отключениями электроэнергии. Интервью с энергоэкспертом
Гигаватт Зеленского. Реальны ли планы строительства маневровой генерации к зиме
Напомним:
Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения.
Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляют около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.
Экономическая правда.