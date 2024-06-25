Новости 25 июня: отключение света, военно-учетный документ с QR-кодом выдают в ЦПАУ

О меморандуме украинских банков. 17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

О морских перевозках. Мировой лидер контейнерных перевозок компания MSC отменил первый судозаход с начала полномасштабного вторжения в порт Одесса.

О работе банков зимой. Из-за проблем с отоплением и нехватки электроэнергии зимой отделения "Укрэксимбанка" могут перейти в онлайн-режим работы.

Об отключении электроэнергии. В среду 26 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

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Об обновлении военно-учетный. В Украине стало возможным оформить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦПАУ всего за 15 минут.

О синей ветке метро в Киеве. Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

Об украинском бизнесе. Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год составил +863,8 млрд. грн.

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О санкциях. Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.

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