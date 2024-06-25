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Великий банк України може перейти в онлайн-режим роботи через проблеми з електрикою взимку

Вівторок, 25 червня 2024, 17:58 - Артур Крижний

Через проблеми з опаленням та браком електроенергії взимку відділення "Укрексімбанку" можуть перейти в онлайн-режим роботи.

Про це повідомила членкиня наглядової ради "Укрексімбанк" Вікторія Страхова під час Банківського форуму від Економічної правди.

"Нам реально треба думати, що ми будемо робити взимку з нашими відділеннями. Нам треба й опалення. Можливо ми будемо переходити в онлайн-режим", - заявила вона.

Але Страхова зазначила, що банк переважно корпоративний і не потребує багато відділень для операцій з клієнтами.

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Нагадаємо:

"Укрсиббанк", більшість акцій якого належить французькій BNP Paribas, працює над зміною політики кредитування, яка зможе дозволити здійснювати кредитування проєктів у оборонному секторі економіки України.

Економічна правда.

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банки Укрексімбанк електроенергія
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