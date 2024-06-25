Cвітовий лідер морських перевезень відмовився заходити в порт Одеса через дії митниці

Світовий лідер контейнерних перевезень компанія MSC скасував перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса.

Про це повідомила Асоціація міжнародних експедиторів України.

"Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати $2−3 тис.", — сказано у повідомленні.

У Асоціації зазначили, що така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. І це при тому, що MSC планувала з'єднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів — порт Текірдаг.

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Нагадаємо:

Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group запускає перший контейнерний сервіс до портів Великої Одеси після початку повномасштабної війни.

Економічна правда.

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